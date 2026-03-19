Netanyahu konuşurken İran füzeleri havalandı

İsrail ordusu, İran topraklarından füzelerin ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı durdurmak üzere devreye girdiğini teyit etti. Ordu tarafından yapılan resmi açıklamada, vatandaşların sığınaklara girmesi ve güvenlik talimatlarına titizlikle uyması gerektiği vurgulandı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

İran’ın başlattığı misilleme operasyonu, Netanyahu’nun kameralar karşısında açıklamalarda bulunduğu dakikalara denk gelmesiyle dikkat çekti. İsrail medyasında yer alan haberlerde, füzelerin doğrudan kuzey bölgelerini hedef aldığı ve tüm yerleşim birimlerinde alarm durumuna geçildiği bildirildi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin düştüğü ihbar edilen stratejik noktalara ekiplerin ivedilikle sevk edildiğini duyurdu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ederken, saldırının yarattığı tahribata dair henüz kapsamlı bir bilanço paylaşılmadı.