Abluka altındaki Gazze, geceyi bomba sesleri altında geçirdi. İsrail ordusu sivillerinde yaşadığı çok sayıda noktayı vurdu, saldırılara Hamas birlikleri roketlerle karşılık verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya daha kapsamlı operasyon emri verdi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.



İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek hava saldırıları başlatmıştı.



Saldırılar gece boyunca sürdü. Hamas birlikleri saldırılara karşılık verdi. İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sırasında İsrail tarafına roket atıldı.



İsrail'in hava saldırısında Anadolu Ajansı bürosunun da bulunduğu bina hedef alındı. Gazze'ye ticari ürün girişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim ile yolcu geçişi için kullanılan Erez sınır kapıları kapatıldı.



Saldırılara dünyadan tepkiler gelirken İsrail Başkanı Bineyamin Netanyahu'dan açıklama geldi. Saldırıların daha kapsamlı yapılacağını söyleyen İsrail Başbakanı, "İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim" dedi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Gazze'yi hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Suskunluğun İsrail'e cesaret verdiğini söyleyen Abbas, Tel Aviv'e destek veren ülkeleri uyardı. Abbas, uluslararası toplumdan Filistin halkının korunması için harekete geçmesini istedi.



Dün başlayan saldırılarda 9 Filistinli şehit olmuş, 40'tan fazla kişi de yaralandı.



İsrail'in saldırılarına Türkiye'den de tepki geçikmedi. Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.





ulusal.com.tr