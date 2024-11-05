Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı!

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı!
Yayınlanma:

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği aktarıldı.

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

Apple'dan akıllı gözlük hamlesi! Rakiplerine meydan okuyacak!Apple'dan akıllı gözlük hamlesi! Rakiplerine meydan okuyacak!Bilim ve Teknoloji

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil
Günün Manşetleri
İmamoğlu'ndan kayyum seferberliği
Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldi
"Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir"
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
"Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"
İmamoğlu'ndan, Bahçeli'den randevu talebiyle ilgili açıklama
PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
37 belde yerle bir edildi, 40 bininden fazla konut yıkıldı
14 şehirde Narkoçelik-46 operasyonları
Çok Okunanlar
Hakan Fidan'ın önkoşuluna Suriye'den yanıt Hakan Fidan'ın önkoşuluna Suriye'den yanıt
Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor Canan Karatay 'ağzınıza bile sürmeyin' diyerek uyardı: Beyni uyuşturuyor
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama! İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!