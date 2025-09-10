Netanyahu: “Şimdi dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’ı Hamas liderlerini sınır dışı etmesi için tehdit etti. Netanyahu, aksi halde ülkeye tekrar saldırabileceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’a yönelik yeni bir tehditte bulundu.

Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından paylaşılan video konuşmasında Netanyahu, “Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, yalnızca Katar’a değil, Hamas yetkililerinin bulunduğu tüm ülkelere seslendiğini belirterek, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzetti. Doha’ya düzenlenen hava saldırısını meşrulaştırmaya çalışan Netanyahu, “Şimdi dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail’i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar.” dedi.

KATAR’IN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLDİ

İsrail ordusu dün Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun saldırıdan sağ kurtulduğunu, ancak Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlunun, 4 Hamas üyesinin ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

