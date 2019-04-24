İşgal altındaki Suriye'ye ait Golan Tepelerine giden İsrail Başbakanı Netanyahu tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Golan'a kurulacak yeni Yahudi yerleşim yerine Amerikan Başkanı Trump'ın adını vereceklerini duyurdu.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun çay içip manzarasını seyrettiği yer Suriye'ye ait Golan tepeleri...



Amerika'nın desteği ile 52 yıllık işgali meşru kılmaya çalışan İsrail Başbakanı'nın yanında ailesi de vardı.



Teleferikle gezen kameralar turistik bir yerdeymiş gibi poz veren Netanyahu'nun ziyaretinin ardında yine tepki çekecek planlar var. İsrail, Golan tepelerine yeni yerleşim yeri kurmayı planlıyor.



Netenyahu bu yeni yerleşim yerine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın adının vereceğini söyledi.





ulusal.com.tr