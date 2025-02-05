Netanyahu, Trump’a çağrı cihazı hediye etti: "Büyük bir operasyondu"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2024’te Hizbullah’a yönelik gerçekleştirilen operasyonla adından söz ettiren çağrı cihazlarını, ABD Başkanı Donald Trump’a hediye etti. Netanyahu’nun Trump’a bir altın ve bir normal çağrı cihazı sunduğu bildirildi.

Trump, Netanyahu’nun hediyesine yanıt verirken, “Büyük bir operasyondu,” diyerek karşılık verdi. Sonrasında ikili, Oval Ofis’te bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

HİZBULLAH'A YÖNELİK SALDIRILAR

İsrail, 17 Eylül 2024’te Lübnan’daki Hizbullah’a ait çağrı cihazlarına yerleştirilen patlayıcıları eş zamanlı olarak patlatmıştı. Bu saldırılar sonucunda yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanırken, onlarca kişi hayatını kaybetmişti. Çağrı cihazlarının patlaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve patlama anlarının görüntüleri yayılmıştı.

Bir gün sonra, 18 Eylül 2024’te Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlere yönelik de bir saldırı gerçekleştirilmiş ve çok sayıda Hizbullah üyesi yaralanmış, yaşamını yitirmişti. İsrail hükümeti bu saldırıları resmen üstlenmemişti.