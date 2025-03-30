Netanyahu tutuklanabilir: Avrupa'ya uçuyor

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez bir Avrupa ülkesini ziyaret edecek

Netanyahu tutuklanabilir: Avrupa'ya uçuyor
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkarmasından bu yana ilk kez bir Avrupa ülkesini ziyaret edecek. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba akşamı Macaristan'a uçması ve Pazar gününe kadar orada kalması bekleniyor.

Bu ziyaret, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki yakalama kararının ardından Netanyahu'nun yapacağı ilk Avrupa ülkesi ziyareti olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ GİDECEK, PAZAR'A KADAR KALACAK

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye uçacak olan Netanyahu, Pazar gününe kadar bu ülkede kalacak ve temaslarını sürdürecek. 

MACARİSTAN, ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NİN KARARLARINI UYGULAMAKLA YÜKÜMLÜ

Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temeli olarak Roma Statüsü'nü onaylamış olduğundan tutuklama emirlerini yerine getirmekle yükümlü olsa da; mahkemenin Netanyahu hakkında verdiği kararın ardından Orban bu kararı tanımayacağını açıklamış ve Netanyahu'yu ülkesine davet etmişti.

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