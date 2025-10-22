Netanyahu, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin güvenlik politikalarında uzun süredir görev alan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’yi görevden aldı.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Hanegbi’ye “son üç yıldaki hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği” belirtildi ancak görevden alma gerekçesine dair ayrıntı verilmedi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN, Hanegbi’nin Katar’a düzenlenen saldırıya ve Gazze’nin işgalini kapsayan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” operasyonuna karşı çıktığı için görevden alındığını aktardı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Gil Reich’in vekaleten göreve getirileceği bildirildi.

Ocak 2023’te göreve başlayan Hanegbi, yaptığı açıklamada, “Başbakan bugün bana yeni bir Ulusal Güvenlik Danışmanı atama niyetini iletti. Böylece görev sürem bugün sona eriyor.” dedi.

Hanegbi, 7 Ekim 2023’te yaşanan olaylara atıfta bulunarak, “Benim de ortağı olduğum o büyük başarısızlığın araştırılması, gerekli derslerin çıkarılması ve kaybedilen güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun da Hanegbi’nin görevden alınmasında etkili olduğu öne sürüldü.

Hanegbi’nin, Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasında Gazze’de ateşkes konusunun görüşüleceği toplantıya katılmayacağı belirtildi.

İsrail ordusu, 3 Eylül’de Gazze’nin kuzeyinde “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adını verdiği kara operasyonunu başlatmıştı. Operasyonun ardından İsrail kamuoyunda, Gazze’deki esirlerin hayatı konusunda endişeler artmış, hükümete yönelik eleştiriler yoğunlaşmıştı.