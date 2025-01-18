Netanyahu'dan açıklama geldi: "Gazze ateşkesi geçici"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin geçici olduğunu belirtti. Netanyahu, ABD’den savaşa dönüş için destek garantisi aldığını öne sürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Netanyahu'dan açıklama geldi: "Gazze ateşkesi geçici"
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de uygulanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Netanyahu, yarın devreye girmesi planlanan ateşkesin "sadece geçici bir çözüm" olduğunu savundu. Ayrıca, İsrail'in savaşın ikinci aşamasına dönmesi durumunda ABD’den destek garantisi aldığını iddia etti.

"SAVAŞI YENİDEN BAŞLATMA HAKKIMIZ VAR"

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, "Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız." ifadelerini kullandı ve kendilerine savaşı yeniden başlatma hakkı tanındığını öne sürdü. Netanyahu, Başkan Trump'ın İsrail'e silah tedariki üzerindeki kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ettiğini belirtti. Bu kararın, İsrail'in gelecekteki operasyonları için önemli bir destek olacağını vurguladı. Netanyahu, bu desteğin İsrail’in bölgedeki askeri gücünü artıracağını ve Orta Doğu'daki dengeleri değiştirdiğini söyledi.

Netanyahu, açıklamasında İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, bu operasyonların bölgedeki güç dengelerini değiştirdiğini iddia etti. İsrail'in bölgedeki güvenlik politikalarını artırarak devam ettireceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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