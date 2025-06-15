Netanyahu'dan açıklama geldi: "İran çok ağır bedel ödeyecek"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Binyamin Netanyahu, İran’ın Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentine düzenlediği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından bölgeyi ziyaret etti. Saldırı sonrası yaptığı açıklamada İran’ı açık şekilde hedef alan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "İran, çok ağır bir bedel ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onları ezici bir güçle vuracağız."

Açıklamada, Netanyahu’nun, "İran'ın İsrail şehirlerine atabileceği bir nükleer silahı olsaydı ne olurdu, bunun gibi 20 bin füzesi olsaydı ne olurdu?" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gerilimin fitilini, 13 Haziran’da İsrail'in İran’a yönelik geniş çaplı askeri saldırısı ateşledi. İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında İran'ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler, Devrim Muhafızları komuta merkezleri ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu yapılar yer aldı.

Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, 9 nükleer bilim insanı ve bazı üst düzey komutanlar hayatını kaybetti. Ayrıca 78 sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail’in saldırılarına karşılık veren İran, İsrail’in çeşitli şehirlerine balistik füzelerle misillemede bulundu. Bat Yam kentindeki saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiği, toplamda ise 13 İsraillinin öldüğü, 400’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.