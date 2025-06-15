Netanyahu'dan açıklama geldi: "İran çok ağır bedel ödeyecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Bat Yam kentine düzenlediği saldırı sonrası sert açıklamalarda bulundu. Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiği kentte incelemelerde bulunan Netanyahu, İran'ın bu eylemlerinin "bedelsiz kalmayacağını" vurguladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Netanyahu'dan açıklama geldi: "İran çok ağır bedel ödeyecek"
Yayınlanma:

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Binyamin Netanyahu, İran’ın Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam kentine düzenlediği ve 6 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından bölgeyi ziyaret etti. Saldırı sonrası yaptığı açıklamada İran’ı açık şekilde hedef alan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "İran, çok ağır bir bedel ödeyecek. Hedeflerimize ulaşacağız ve onları ezici bir güçle vuracağız."

Açıklamada, Netanyahu’nun, "İran'ın İsrail şehirlerine atabileceği bir nükleer silahı olsaydı ne olurdu, bunun gibi 20 bin füzesi olsaydı ne olurdu?" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gerilimin fitilini, 13 Haziran’da İsrail'in İran’a yönelik geniş çaplı askeri saldırısı ateşledi. İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında İran'ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler, Devrim Muhafızları komuta merkezleri ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu yapılar yer aldı. 

Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, 9 nükleer bilim insanı ve bazı üst düzey komutanlar hayatını kaybetti. Ayrıca 78 sivilin de yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail’in saldırılarına karşılık veren İran, İsrail’in çeşitli şehirlerine balistik füzelerle misillemede bulundu. Bat Yam kentindeki saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiği, toplamda ise 13 İsraillinin öldüğü, 400’den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Almanya Başbakanı Merz’den net mesaj: “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı”Almanya Başbakanı Merz’den net mesaj: “İran asla nükleer silaha sahip olmamalı”Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil iran netanyahu
Günün Manşetleri
Trafikte büyük denetim dalgası
Aksaray'da iki sıcak hava balonu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe diplomasi trafiği
Vatan Partisi'nden İsrail’e karşı eylem
İsrail Ordusu raporunda Türkiye'yi suçladı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında üç tutuklama
İran’dan Tel Aviv’e yıkıcı füze operasyonu
İran'a saldılar basına nasıl yansıdı?
Adana'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Tel Aviv balistik füzelerle vuruldu
Çok Okunanlar
İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi İşte 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
İslam Memiş’ten gram altın ve gümüş uyarısı İslam Memiş’ten gram altın ve gümüş uyarısı
Meteoroloji alarm verdi! Meteoroloji alarm verdi!
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?