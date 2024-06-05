Netanyahu'dan Hizbullah'a operasyon mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki katliamını bölge ülkelerine taşımaktaki kararlı tutumunu sürdürüyor. Netanyahu, 'Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız.' dedi, Hizbullah'a operasyon mesajı verdi.

Netanyahu'dan Hizbullah'a operasyon mesajı
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırında yer alan Kiryat Shmona'daki bir askeri üssü ziyaret etti. Netanyahu, askeri yetkililerden operasyonel durum, bölgedeki son olaylar ve Hizbullah hedeflerine yönelik eylemlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra şehirdeki bir gözetleme noktasını ziyaret eden Netanyahu, Hizbullah’ın roketli saldırısının ardından çıkan yangınlarda görev alan itfaiyeciler ve acil müdahale ekipleriyle görüştü.

Netanyahu, “Savaşın başında hem güneyde hem de kuzeyde güvenliği sağlayacağımızı söylemiştik ve bunu da yapıyoruz. Bugün komutanlarımızın yanı sıra itfaiyecilerimizle birlikte kuzey sınırındayım. Dün burada topraklarımız yandı. Yangını söndürdüğünüz için mutluyum. Ama Lübnan tarafında da topraklar yandı. Kim bize zarar verebileceğini ve bizim de karşılık vermeyeceğimizi sanıyorsa büyük bir hata yapıyor. Kuzeyde çok yoğun bir faaliyete hazırlanıyoruz. Öyle ya da böyle kuzeyin güvenliğini yeniden sağlayacağız” ifadelerini kullanarak Hizbullah’a yönelik operasyon mesajı verdi.

1 Mayıs'ta polise saldıranlara ceza1 Mayıs'ta polise saldıranlara cezaYurt
# netenyahu # lübnan
Çok Okunanlar
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu!
Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu!
1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!
1 milyon TL altına alınabilecek sıfır otomobiller!
İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi!
İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi!
Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı?
Aziz Yıldırım ile Ali Koç televizyona çıkacak mı?
Mehmet Sıddık Akış'a hapis cezası!
Mehmet Sıddık Akış'a hapis cezası!
Öne Çıkanlar "Türkiye bu seçime izin vermeyecektir" | Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz "Türkiye bu seçime izin vermeyecektir" | Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nu anlattı Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nu anlattı