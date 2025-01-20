Netanyahu'dan Trump'a tebrik mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump için tebrik mesajı yayımladı.

Netanyahu, yayımladığı video mesajla, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasını kutladı.

"Başkan olarak ilk döneminiz, ülkelerimiz arasındaki büyük ittifakın tarihinde çığır açan anlarla doluydu.” diyen Netanyahu, "Tehlikeli İran nükleer anlaşmasından çekildiniz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdınız. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdınız ve İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdınız. İsrail'in dört Arap ülkesiyle barış yaptığı tarihi İbrahim Anlaşmaları'na aracılık ettiniz.” ifadelerini kullandı.

"Tekrar birlikte çalışarak ABD-İsrail ittifakını daha da ileriye taşıyacağımıza inandığını" dile getiren Netanyahu, bölgedeki "İran eksenini" yenilgiye uğratacaklarından ve bölge için "yeni bir barış ve refah dönemini" başlatacaklarından emin olduğunu söyledi.

Netanyahu, Hamas’la varılan Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yaptığı arabuluculuk çabalarından dolayı da Trump’a teşekkür ederek, "Kalan esirleri geri getirmek, Hamas'ın askeri kapasitesini yok etmek ve Gazze'deki siyasi idaresini sona erdirmek ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.