Netanyahu'dan Yemen saldırılarıyla ilgili açıklama: "Daha yeni başlıyoruz"

İsrail'in, Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanı ile Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrailli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine düzenlediği saldırıların ABD'nin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, başkent Sana'daki uluslararası havalimanı başta olmak üzere Yemen'deki bazı noktalara düzenlenen hava saldırılarını üstlendi.

Hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

NETANYAHU'DAN SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'e bugün yaptıkları bombardıman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Husilerin İsrail'e saldırmalarına "izin vermeyeceklerini" kaydeden Netanyahu, "Onlarla (Husiler) daha yeni başlıyoruz. Bugün veya başka bir gün İsrail'e saldırmalarına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.