Netanyahu’nun açıklamalarına tepki yağdı

Amerika ile koordineli şekilde Batı Şeria'yı ilhak edeceğini söyledi, tüm dünyayı karşısına aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, seçimi kazanması halinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in bir kısmını ilhak edeceğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun "ilhak" vaadine tepki gösterdi. Açıklama yazılı olarak yapıldı.

RUSYA'DAN NETENYAHU'YA TEPKİ

"İsrail'in bölgedeki gerginliği artmasına ve Arap komşuları ile barışın sağlanması ile ilgili umutlarının baltalanmasına neden olacak planlarına yönelik endişelerimizi paylaşıyoruz."

Amerika'nın desteği ile bölgede terör estiren İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı da sessiz kalmadı.

Netanyahu’nun ilhak vaadini kınayan İslam İşbirliği Teşkilatı, 15 Eylül’de olağanüstü toplanma kararı aldı. Arap Birliği ise olağanüstü toplandı. Arap Birliği Dışişleri Bakanları, Netanyahu'nun açıklaması tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirilerek kınandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de tepkisi yazılı olarak gösterdi. İfadeleri sertti; "Bu tür adımlar ciddi bir uluslararası hukuk ihlalini teşkil ediyor." dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülüğü ise 1967 sınırlarına dikkat çekti. Açıklamada, "AB, taraflarca anlaşma sağlanmadığı müddetçe, Kudüs de dahil 1967 sınırları öncesi hiçbir değişikliği tanımayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ilhak vaadinde bulunan Netanyahu'ya Twitter'dan tepki göstermiş, "Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti" mesajı paylaşmıştı.

Netanyahu, erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetimiyle koordineli "ilhak" planını dile getirmişti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia etmişti.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

ulusal.com.tr