Netanyahu'nun BM konuşmasında protesto! Türk heyeti dahil çok sayıda delegasyon salonu terk etti

Netanyahu, konuşma yapmak üzere BM Genel Kurulu'na geldi. Kürsüye doğru ilerlemesiyle birlikte aralarında Türk heyetinin de bulunduğu yabancı ülke heyetleri salondan tek tek ayrıldı. Yabancı misyonların yetkilileri çıkış sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Konuşmasına başlayan Netanyahu'nun karşısında salonun büyük kısmı boştu. Netanyahu bu yıl da, her yıl olduğu gibi, boş koltuklara konuştu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SALONLARI TEK TEK DOLAŞTI

BM'de görevli güvenlik güçleri, salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması boyunca tetikte bekledi. Güvenlik görevlileri, konuşma sürerken gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezdi.