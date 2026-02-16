Netanyahu'nun ofisinde 'şüpheli paket' alarmı: Bomba imha uzmanları sevk edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisine gönderilen şüpheli bir paket güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Bölgeye bomba imha ekipleri sevk edilirken, Netanyahu'nun konutunun bulunduğu Kayserya'da da geniş kapsamlı bir acil durum tatbikatı yapılacağı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan ofisinde güvenlik alarmı verildi.

Maariv gazetesi, ofise ulaşan şüpheli bir paket nedeniyle bölgeye ivedilikle bomba imha uzmanları ve adli tıp ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı. 

Öte yandan, Netanyahu'nun konutunun yer aldığı İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde de bugün olağanüstü hal hazırlıkları kapsamında büyük bir tatbikat gerçekleştirilecek. Organizasyona polis, İsrail ordusu, itfaiye teşkilatı ve Kızıl Davut Yıldızı ekiplerinin katılacağı kaydedildi.

HAVADA VE KARADA YOĞUN HAREKETLİLİK

Düzenlenecek acil durum tatbikatı nedeniyle kent genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak. Yetkililer, tatbikat süresince bölgede güvenlik güçleri ve acil durum araçlarının yoğun faaliyet göstereceğini, ayrıca helikopterler ve insansız hava araçlarıyla havada da hareketlilik yaşanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

