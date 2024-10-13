Netanyahu'nun vaadi boşa çıktı: Esirlerin akıbeti hala belirsiz

Hamas, esir ailelerine hitaben bir video yayınladı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki esirleri geri getirme vaadinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen, bu esirlerin akıbetinin sürekli olarak kaldığını vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Netanyahu'nun vaadi boşa çıktı: Esirlerin akıbeti hala belirsiz
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 Hamas, Gazze'de öldürüldü ve geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Refah'taki bir tünelde cesetlerine ulaştığı 6 İsrailli esirin günlük fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı bir videoyu yayımlayarak ailelere seslendi. Videoda, Netanyahu'nun Hamas'a karşı askeri baskıya maruz kalan esirleri geri getirme sözü verdiği ancak bu vaadin sonucunda esirlerin öldüğü ve hala durumlarının belirsiz olduğu ifade edildi.

NETANYAHU ESİRLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULMUŞTU

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah bölgesinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesetlerini bulduğunu açıklamıştı. Esir ailelerinin oluşturduğu platform, Netanyahu'yu Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmek ve esir takası anlaşmalarını baltalamakla suçlayarak, esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu. Netanyahu ise kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varıldığının kaydedildiğini belirterek, anlaşmanın sağlanamamasının sebebinin Hamas olduğunu iddia etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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