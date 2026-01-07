Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi trafik kazasında öldü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan Beerşeba Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Benny Sagi, otoyolda motosikletiyle seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sagi’nin ölümü ülkede büyük yankı uyandırdı.

Beerşeba Bölge Mahkemesi Başkanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi, otoyolda seyir halindeyken bir aracın motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İsrail polisinin açıklamasına göre, arazi dışında ilerleyen bir araç otoyola çıkarak Sagi’nin motosikletine çarptı. Sağlık ekipleri, Sagi’yi yolda çok sayıda yarayla, hayati bulgu olmaksızın yatarken bulduklarını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini ilan ettiklerini bildirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HERZOG’DAN AÇIKLAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada Sagi’nin ölümünden dolayı şoke olduğunu ve derin bir acı duyduğunu söyledi. Herzog, şu ifadeleri kullandı:

"Hakim Sagi, son derece parlak ve keskin bir hukukçuydu; büyük mesleki bilgiyle olağanüstü dürüstlüğü birleştiren harika bir yargıçtı. İtibarlı ve otorite sahibi bir hakim, etkileyici bir kişisel hikayeye sahipti. Her şeyden önce değerleri olan, mütevazı ve nazik bir insandı. Karşısındaki kişiyi her zaman gören ve barış ile uzlaşma için çabalayan biriydi. Yargı sistemi bugün en seçkin evlatlarından ve liderlerinden birini kaybetti."

ADALET BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin de Sagi’nin ölümü nedeniyle “derin bir üzüntü duyduğunu” söyledi.

Levin, Sagi’nin görev süresinin başından itibaren “mahkemesini geniş kamu güvenine sahip bir mahkemeye dönüştürdüğünü”, “geniş mesleki bilgisinin onu meslektaşları, avukatlar ve çalışmalarını bilen genel kamu nezdinde profesyonel ve idari bir otorite haline getirdiğini” söyledi.

