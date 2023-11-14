Netanyahu'un Kirli Planı! İsrailli Askerlerden Küstah Filistin Açıklaması!

Gazze Şeridi'ne giren İsrailli askerler, Gazze’yi fethediceklerini ve burada yaşayan Filistinlileri kovacaklarını söyledi. Böylece Netanyahu'un kirli planı ortaya çıkmış oldu.

Netanyahu'un Kirli Planı! İsrailli Askerlerden Küstah Filistin Açıklaması!
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Her ne kadar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Gazze'yi işgal etmek gibi bir amaçlarının olmadığını" belirtse de bölgeye giren İsrail askerlerinden yeni itiraflar gelmeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Gazze'ye yönelik saldırılarda ağır hasar almış bir binanın önünde 4 İsrail askeri görüntülendi.

İsrailli Askerlerden Küstah Filistin Açıklaması!

Askerlerden biri, İbranice yaptığı konuşmada:

-Gazze'yi işgal etme niyetleri olmadığını" ileri süren Netanyahu'ya seslenerek, "Görevimizi, tamamlayıncaya kadar devam edeceğiz; (Gazze'yi) 'fethetmek' (Gazze'deki Filistinlileri) kovmak ve (buraya) yerleşmek. Bunu duydun mu Bibi (Netanyahu'nun lakabı)? 'fethedeceğiz', kovacağız ve yerleşeceğiz." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve Gazze'nin kuzeyindeki sahil bölgesinde birkaç gün önce çekildiği iddia edilen bir görüntüde de İsrail askeri buraya İsrail bayrağı dikmişti.

Görüntüde konuşan İsrailli komutan, "2 bin yıllık sürgünün ardından Gazze'nin limanlarına sahillerine geri döndük. Buradan 20 yıl önce kovulmuştuk. Bu görevi bitirmenin başka yolu yok. İsrail'in hedefi hiç bitmez. Bizim hedefimiz. İsrail'in hedefi, 2 bin yıllık kaybı, bu durduğumuz yerde. Bu savaşa ayrı girdik, bir bitiyoruz. Başımız yukarıda, artık oyalanmak yok. Bizler İsrail halkı, İsrail toprağı için savaşıyoruz. Burası bizim toprağımız." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: TRT Haber

# Filistin İsrail meselesi
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