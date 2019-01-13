İsrail'den Suriye'ye düzenlenen füze saldırısıyla ilgili açıklama geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'de İran'a ait noktaların hedef alındığını açıkladı.

İsrail'den, Suriye'ye düzenlenen ve bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanan füze saldırıları ile ilgili açıklama geldi. Golan tepelerini işgalini sürdüren hukuk tanımaz İsrail, Suriye'deki İran kuvvetlerinin olduğu noktalara hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.



Açıklamayı yapan İsrail Genelkurmay Başkanlığı oldu. İsrail ordusunun son 36 saatte Suriye'de belirli noktaların hedef alındığı belirtildi.



İran'ın ülkesinin güvenliğini tehdit ettiğini savunan İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot "İran, Suriye'de kendisine özel askeri bir altyapı yapmaya ve ikinci bir cephe açmaya çalışıyor" diyerek saldırıyı savundu.



Konuyla ilgili bir açıklam da İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi.



Netanyahu ''Geçtiğimiz 36 saat içinde İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye'de birçok hedefi vurdu” dedi.



İsrail Başbakanı, Suriye'de, İran'a karşı hareket etme konusunda kararlı olduklarını söyledi. İç siyasette sıkıntılı günler yaşayan ve erken seçime hazırlanan Netanyahu'nun "Suriye'de çok sayıda hedef vuruldu" yalanına sarılması dikkat çekti. İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarının neredeyse tümü Suriye hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.



İsrail'in saldırı girişimleri ile ilgili Şam yönetimi harekete geçti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanına gönderilen mektupta "İsrail saldırılarına karşı sert tutum alınması" çağrısı yapıldı. Mektupta, Telaviv'in iç kamuoyundaki sorunlarını bu şekilde perdelemeye çalıştığı vurgulandı. BM'ye gönderilen mektupta İsrail saldırılarına karşı Suriye'nin meşru müdafa hakkını kullanacağı da belirtildi.





ulusal.com.tr

