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Netflix'in net karı ve geliri arttı

Netflix'in piyasa değeri ilk kez 100 milyar doların üzerine çıktı

Netflix'in net karı ve geliri arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığı duyurdu.

Netflix'ten yapılan açıklamada, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki gelirin, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 3,29 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Şirketin geliri 2016'nın son çeyreğinde 2,48 milyar dolar olmuştu.

Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde net karı da, bir önceki senenin aynı dönemine göre, yüzde 178 artarak 186 milyon dolara ulaştı. Netflix, 2016'nın ekim-aralık döneminde 67 milyon dolar net kar açıklamıştı.

Netflix'in, net kar ve gelirindeki artışın ardından New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 8,8 artarak, 247,67 dolara kadar tırmandı.
Böylece, firmanın piyasa değeri de 98,5 milyar dolardan 107,2 milyar dolara yükselirken, Netflix'in piyasa değeri ilk defa 100 milyar doların üzerine çıkmış oldu.

- Yeni abone sayısında rekor

Netflix, 2017'nin dördüncü çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 8 milyon 330 bin yeni abone aldı. Böylece şirket tarihinde bir çeyrekte ulaşılan yeni abone sayısında da rekor kırıldı.

Söz konusu dönemde yeni abonelerin 1 milyon 980 bini ABD'den, 6 milyon 360 bini de ABD dışı ülkelerden geldi.

Böylece, Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 54 milyon 750 bine, ABD dışı ülkelerde 62 milyon 830 bine ulaşarak, toplamda yaklaşık 117 milyon 580 bin oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #netflix #Net kar #gelir #bilanço #abone sayısı
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