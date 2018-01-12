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New York Fed Başkanı Dudley: Desteklemeye devam edeceğim

"Parasal uyum politikasını kademeli olarak kaldırmayı desteklemeye devam edeceğim"

New York Fed Başkanı Dudley: Desteklemeye devam edeceğim

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şube Başkanı William Dudley, bankanın faiz artışı yapmasını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

New York'taki Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği toplantısında konuşan Dudley, Fed'in faiz artırım ve ABD'de Kurumlar Vergisinin düşürülmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) oy hakkı bulunan Dudley, ABD'de enflasyon oranının Fed'in hedefi olan yüzde 2'lik seviyenin altında olmasına rağmen bunun olumlu ekonomik büyüme görünümü tarafından telafi edildiğine inandığını anlattı.

ABD'de finansal koşulların düzeldiğini ve Fed'in faiz artırımı ihtimalinin güçlü olmaya devam ettiğini belirten Dudley, "Parasal uyum politikasını kademeli olarak kaldırmayı desteklemeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

 Vergi reformu yasası
Dudley, Donald Trump hükümetinin geçen ay kabul edilen ve ülkede Kurumlar Vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e indirecek vergi reformu yasasına da değindi.
Yapılacak vergi kesintilerinin büyük bölümünün kurumsal sektör ve yüksek gelirli hanelerin büyümesine neden olacağını kaydeden Dudley, "Bu demek oluyor ki vergi kesintilerinin büyük kısmı tasarrufa ayrılacak yani harcanmayacak." dedi.
ABD'nin şu anki mali yönünün sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Dudley, "Uzun dönemde bütçe hesaplamalarını görmezden gelmek faiz oranlarını yukarı çekme riskini arttırır, özel sektör yatırımlarına yer bırakmaz ve ülkenin kredi değerini azaltır." diye konuştu.
Trump hükümetinin vergi reformu yasasını eleştiren uzmanlar, bunun ABD federal hükümetinin gelirlerini azaltarak bütçe açığının yükselmesine neden olacağını savunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #vergi reformu yasası #Fed New York Şubesi Başkanı William Dudley #Faiz artışı
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