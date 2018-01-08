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New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı

ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktı.

New York'taki Trump Tower'da yangın çıktı

ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktı.

New York İtfaiye Birimi yetkilileri, yangının binanın iklimlendirme sisteminden kaynaklandığını belirterek, olayda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yangının Trump Tower'ın üst katında sabah erken saatlerde meydana geldiği kaydedildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Binada lüks apartman daireleri ve ofisler yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Trump Tower #new york #abd
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