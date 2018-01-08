ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktı.

ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktı.



New York İtfaiye Birimi yetkilileri, yangının binanın iklimlendirme sisteminden kaynaklandığını belirterek, olayda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.



Yangının Trump Tower'ın üst katında sabah erken saatlerde meydana geldiği kaydedildi.



Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.



Binada lüks apartman daireleri ve ofisler yer alıyor.