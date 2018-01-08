ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktı.
New York İtfaiye Birimi yetkilileri, yangının binanın iklimlendirme sisteminden kaynaklandığını belirterek, olayda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yangının Trump Tower'ın üst katında sabah erken saatlerde meydana geldiği kaydedildi.
Yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
Binada lüks apartman daireleri ve ofisler yer alıyor.
ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktı.
ABD'nin New York kentindeki Trump Tower'da yangın çıktı.
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