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New York Times: ABD'nin planı, İran'a karşı 120 bin asker

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın ABD Başkanı Trump'tan olası bir İran işgali için 120 bin asker istediğini öne sürdü. Gazete geçen Perşembe yapılan toplantıya çok sayıda üst düzey güvenlik danışmanının katıldığını yazdı

New York Times: ABD'nin planı, İran'a karşı 120 bin asker

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkan Donald Trump'ın üst düzey güvenlik danışmanlarıyla birlikte geçtiğimiz perşembe bir toplantı yaptığını yazdı.

Gazeteye göre toplantıda Amerikalı yetkililer Orta Doğu'ya asker göndermeyi öngören bir askeri plan hakkında konuştu.

Haberde Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın İran'ın Amerikan kuvvetlerine saldırması veya nükleer silahlarla ilgili çalışmaları hızlandırması durumunda Orta Doğu'ya 120 bin asker göndermeyi öngören güncellenmiş bir askeri plan sunduğunu yazıldı.

Planın Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton liderliğindeki şahinler tarafından gündeme getirildiği belirtiliyor. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #iran #asker
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