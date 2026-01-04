New York Times yazdı: ABD’nin Venezuela saldırısında Türkiye detayı

ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in alıkoyduğu askerî operasyonuna dair önemli bir iddia, New York Times (NYT) tarafından gündeme getirildi. Gazeteye göre Washington yönetimi, operasyon öncesi Maduro’ya görevi bırakması ve 23 Aralık’ta Türkiye’ye gitmesi yönünde bir teklif sundu.

Gazeteye göre görüşmelerde, Maduro’nun Venezuela’dan ayrılarak Türkiye’ye gitmesinin karşılığında ABD’nin planladığı baskın operasyonu durdurabileceği iletildi. Ancak Maduro’nun teklifi sert ifadelerde kabul etmediği ve bunun üzerine operasyona onay verildiği ileri sürüldü. Ret kararının ardından Donald Trump’ın 25 Aralık’ta askeri operasyonu onayladığı aktarıldı.

NYT’nin haberinde, operasyon öncesinde CIA ekiplerinin uzun süre Venezuela içinde Maduro’nun günlük yaşantısına dair istihbarat bilgisi topladığına yer verildi.