Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, adli yıl açılışında yaptığı konuşmada, ABD'deki büyükelçilikleri ve konsoloslukları kapatarak Venezuelalı diplomatları geri çağırdıklarını duyurdu. Venezuela lideri saldırıların ABD kaynaklı olduğunu söyledi ve ABD'li diplomatların ülkesini terk etmesini istedi.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta konuştu. Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen adli yıl açılışına katılan Maduro, "her türlü duruma karşı hazırlıklıyım" dedi. Venezuela lideri, "Venezuela halkının büyük çoğunluğunun sevgi ve desteğini aldığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.



Maduro, ülkesine dış güçler tarafından müdahale edildiğinin altını çizerek "Dışarıdan gelen bütün saldırılar ABD kaynaklı. Arada bir takmaya çalıştığı demokrasi maskesi düştü. Politikadaki tecrübelerime dayanarak Mike Pompeo ve Mike Pence'in sözlerindeki umutsuzluğu ve nefreti görebiliyorum" dedi.



Maduro, ülkesinin ABD ile olan bütün diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlattı. Venezuelalı diplomatları geri çağırma kararı aldıklarını söyledi.



Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını ve Amerikalı diplomatların ülkesinden ayrılması için süre verdiğini hatırlattı.



ABD medyasında yer alan haberlerde, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan ikinci derece personele ülkeden ayrılma talimatı verildiği ancak birinci derece diplomatların görevlerine devam edeceği belirtildi.



Bakanlığın ayrıca Venezuela'da yaşayan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmek için hazır olmaları uyarısı yaptığı ileri sürüldü.



Venezuela Devlet Başkanı ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı. Pompeo ise büyükelçiliğin açık kalacağını söylemişti.





ulusal.com.tr



