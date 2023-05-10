Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor
Nijer devlet radyosu, ülkede 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalardan kaçtığını bildirdi.
Nijer devlet radyosu Voix du Sahel, dünkü yayınında, 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalar nedeniyle gruplar halinde bulundukları bölgeden kaçmaya çalıştığını belirtti.
Radyo, Tillaberi bölgesinde sivillere yönelik saldırıların artması üzerine kadın ve çocuklardan oluşan grupların, Nijer Nehri'ni geçerek Niamey kasabasına sığındığını kaydetti.
Ülkenin ilk hidroelektrik barajının bulunduğu Dessa ve Kandadji'de yaşayan sivillere yönelik saldırıların artmaya başladığı bilgisini paylaşan radyo, şu ifadeleri kullandı:
- Siviller, silahlı haydutların suistimallerine maruz kalıyor.
Radyo, geçen hafta sonu Dessa şehrinde gerçekleşen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını ileri sürdü.