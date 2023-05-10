Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor

Nijer devlet radyosu, ülkede 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalardan kaçtığını bildirdi.

# dünya # Nijer # savaş # çatışma
Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor - Resim: 1 1 6

Nijer devlet radyosu Voix du Sahel, dünkü yayınında, 13 binden fazla kadın ve çocuğun çatışmalar nedeniyle gruplar halinde bulundukları bölgeden kaçmaya çalıştığını belirtti.

Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor - Resim: 2 2 6

Radyo, Tillaberi bölgesinde sivillere yönelik saldırıların artması üzerine kadın ve çocuklardan oluşan grupların, Nijer Nehri'ni geçerek Niamey kasabasına sığındığını kaydetti.

Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor - Resim: 3 3 6

Ülkenin ilk hidroelektrik barajının bulunduğu Dessa ve Kandadji'de yaşayan sivillere yönelik saldırıların artmaya başladığı bilgisini paylaşan radyo, şu ifadeleri kullandı:

- Siviller, silahlı haydutların suistimallerine maruz kalıyor.

Nijerli binlerce kadın ve çocuk çatışmalardan kaçıyor - Resim: 4 4 6

Radyo, geçen hafta sonu Dessa şehrinde gerçekleşen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını ileri sürdü.