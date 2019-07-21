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Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın güneyindeki İlorin eyaletinde cuma günü saat 22.00 sıralarında 4 Türk vatandaşı kaçırıldı.

Türk vatandaşlarının fidye için kaçırıldığı belirtilirken, kaçırılan kişilerin kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan Türk sayısı 14'e yükseldi
Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükseldi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #nijerya
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