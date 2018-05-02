Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı. Türkiye saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 42 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, öğlen namazı sırasında 2 intihar eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.



Abubakar, saldırılarda 42 kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını ifade etti.



Arama kurtarma çalışanı Sani Kakale ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye getirilenlerin çoğunun ağır yaralandığını belirtti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan Boko Haram'dan şüpheleniliyor.



Öte yandan Türkiye, Nijerya'ya başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 6 ay içinde ikinci kez gerçekleştirilen terör eylemini şiddetle kınıyoruz" denildi.





ulusal.com.tr