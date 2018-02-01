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Nijerya'da iki eyalette silahlı saldırı

Benue ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da iki eyalette silahlı saldırı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Benue polis sözcüsü Fatai Owoseni yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Gboko bölgesinde, Taraba şehrine giden bir otobüse kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırganları yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Owoseni, bölgede sık sık yaşanan saldırılardan dolayı gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.
Nasarawa ve Benue eyaletlerinde yeni saldırılar olabileceği uyarısında bulunan Owoseni, halkın tedbirli olmasını istedi.

Kaduna Eyaleti'nde 6 kişi öldürüldü
Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mukhtar Aliyu, eyalete bağlı Kaguru köyünde dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aliyu, saldırının göçebe sığır çobanları tarafından yapıldığının tahmin edildiğini belirtti.
Ülkenin farklı eyaletlerinde kabile sorunları ve otlak sıkıntısı nedeniyle sık sık çatışma yaşanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #saldırı #nijerya
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