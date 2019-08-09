Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest
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Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırılan 10 Türk gemicinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.

Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Nijerya açıklarında 13 Temmuz akşamı silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

Kaynak: AA
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