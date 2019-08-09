AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.Kaynak: AA
Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Nijerya açıklarında 13 Temmuz akşamı silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.
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