İsrail'e tepki yağdı
İsrail'e tepki yağdı
Emniyette terfiler belli oldu
Emniyette terfiler belli oldu
İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumları hakkında açıklama

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumları hakkında açıklama

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın İlorin eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

Kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılmaları için çalışmalar sürüyor.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, geçen hafta da 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak, 10 Türk gemiciyi kaçırmıştı.

Ülkede kaçırılan Türk vatandaşı sayısı 14'e yükselmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #nijerya #Batı Afrika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.