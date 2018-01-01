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Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı: 21 ölü

Nijerya'nın Cross River eyaletine bağlı Omoku kentinde, kiliseden çıkanlara yönelik silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da kiliseden çıkanlara silahlı saldırı: 21 ölü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletine bağlı Omoku kentinde, kiliseden çıkanlara yönelik silahlı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Omoku Kilisesi'nin papazı Dandy Bathuel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, kilisedeki yeni yıl kutlanmasından çıkanlara, evlerine gittikleri sırada saldırı düzenlediğini, hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğunu söyledi.

Bathuel, "Eve dönerken saldırganlar, bu insanlara ateş açtı." dedi.

Cross River polis sözcüsü Omoni Nnamdi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ülkenin petrol bakımından zengin Cross River bölgesinde zaman zaman insan kaçırma olayları yaşanıyor ve silahlı saldırılar düzenleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #nijerya
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