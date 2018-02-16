Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti.



Polis sözcüsü Mohammed Shehu, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Birani köyünde silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 18 kişinin öldüğünü bildirdi.

Shehu, köylülerin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Son olarak Plateau eyaletinde üç gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.