Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Sokoto Eyaleti'nde meydana gelen tekne kazasında ilk belirlemelere göre, en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Sokoto Eyaleti'nde meydana gelen tekne kazasında ilk belirlemelere göre, en az 14 kişi hayatını kaybetti.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eyalet sınırları içerisinden geçen Goronyo nehrinde meydana gelen tekne kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Teknede bulunan yolcuların çoğunluğunun bölgeye gelen tüccarlardan oluştuğu açıklanırken, kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.



Eyalet yetkilileri ise kazayla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, teknede toplam kaç yolcu olduğu bilinmiyor.