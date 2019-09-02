Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.
Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Abdul Jinjiri gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Gumel-Kano kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Jinjiri, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.