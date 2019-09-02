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Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Jigawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Abdul Jinjiri gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletteki Gumel-Kano kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Jinjiri, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Jinjiri, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #nijerya
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