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Nijerya'da trafik kazası: 28 ölü

Nijerya'da öğrenci taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da trafik kazası: 28 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da öğrenci taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Bauchi eyaletine bağlı Misau kentinden Kano bölgesine gezi için giden lise öğrencilerini taşıyan otobüs, Bauchi-Kano karayolunda kamyonla çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 25'i öğrenci 28 kişi öldü.

Bauchi eyaletinde 4 gün önce aynı yolda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #nijerya
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