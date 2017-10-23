Nijerya'nın kuzeydoğusunda düzenlenen intihar saldırılarında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Üst düzey emniyet yetkilisi Damian Chukwu, basına yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Saldırıların birinin Maiduguri diğer ikisinin ise Muna Dalti kentinde yapıldığı kaydedildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.



Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.