Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk sandık başında. 73 milyon seçmen genel seçimlerde oy kullanıyor. Ülkeden seçim arifesi bombalı saldırı haberleri geldi. Nijerya polisi ise bombalı bir saldırı olmadığını açıkladı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.



Ülkede 73 milyon seçmen 36 eyalette kurulan 119 bin 973 sandıkta oylarını kullanıyor.



Devlet başkanlığı yarışında, Tüm İlericiler Kongresinden mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi adayı Atiku Abubakar'ın ismi öne çıkıyor.



Türkiye saati ile 10'da başlayan oy verme işlemleri saat 16'ya kadar sürecek.



Seçimlerden önceki gece ülkenin kuzeyindeki Enugu kentinde art arda patlamaların meydana geldiği haberleri geldi. Uluslararası haber ajansları haberi "bombalı saldırı" şeklinde verdi.



Nijeryalı polis yetkilileri bombalı bir saldırı olmadığı ve haberlerin yalan sosyal medya paylaşımlarından kaynaklandığını belirtti.



ulusal.com.tr