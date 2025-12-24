Nijerya’da camiye bombalı saldırı: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Nijerya’nın Borno eyaletinde bir camiye akşam namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Nijerya’da camiye bombalı saldırı: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Nijerya’nın Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde bir camiye yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Akşam namazı sırasında gerçekleşen patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, patlama caminin içinde meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle caminin bir bölümünün yıkıldığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yetkililer, saldırıda ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Enkaz altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen herhangi bir grup olmazken, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

