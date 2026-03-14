Nijerya’da kaju toplayan köylülere silahlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Ojantele köyünde tarlada kaju toplayan köylülere silahlı saldırı düzenlendi. Çoğu kadın 15 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Ojantele köyünde kaju toplayan köylülere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çoğu kadın 15 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre silahlı çete üyeleri, köydeki bir tarlada kaju toplayan köylülere ateş açtı. Saldırı sırasında tarlada bulunan siviller hedef alındı.

Açılan ateş sonucu çoğu kadın olmak üzere 15 köylü yaşamını yitirdi. Yaralanan 11 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ülkede son yıllarda silahlı çetelerin saldırıları sık sık gündeme geliyor. Nijerya, aynı zamanda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP’ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Öte yandan ülkede, cezası idam olmasına rağmen fidye amacıyla kaçırma olayları da yaygın şekilde görülüyor. Silahlı çeteler özellikle kuzey bölgelerinde köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

