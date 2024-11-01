Nijerya'da ölü sayısı 321'e yükseldi! Aşırı yağış aylardır etkili oluyor

Sadece İspanya değil Nijerya'yı da sel vurdu. Ülkede aylardır devam eden aşırı yağış sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 321'e yükseldi.

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Nijerya'da ölü sayısı 321'e yükseldi! Aşırı yağış aylardır etkili oluyor
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Nijerya'yı sel vurdu. Nisan-ekim döneminde süren şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin 217 bölgesinde sel yaşandı.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 321'e çıktı, 2 bin 854 kişi yaralandı.

Nijerya'da ölü sayısı 321'e yükseldi! Aşırı yağış aylardır etkili oluyor - Resim : 1

Şiddetli sağanaktan 1,3 milyondan fazla kişi etkilendi. 740 bin 743 kişi yerinden oldu, 281 bin ev hasar gördü ve 258 bin arazi su altında kaldı.

Ülkede yetkililer, selin yıkıcı etkisini azaltmayı amaçlayan bir adım olarak ülkenin su yolları ve barajlarının durumuna ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.

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