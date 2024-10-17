Nijerya'daki faciada ölü sayısı 147'ye çıktı! Akaryakıt taşıyan tanker patlamıştı

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tanker devrildikten sonra patlamıştı. Nijerya Acil Durum Ajansı Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Nijerya'daki faciada ölü sayısı 147'ye çıktı! Akaryakıt taşıyan tanker patlamıştı
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Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde korkunç bir olay meydana gelmişti. Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tanker, hız yaparken kontrolden çıkarak devrilmişti.

Kazayla ilgili açıklama yapan Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını söylemişti.

Nijerya'daki faciada ölü sayısı 147'ye çıktı! Akaryakıt taşıyan tanker patlamıştı - Resim : 1

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, feci patlamada 147 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Majiya Bölge Başkanı Mahmud Sayyadi Ringim de yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 147 kişinin toplu bir mezara defnedildiğini söyledi.

Nijerya'daki faciada ölü sayısı 147'ye çıktı! Akaryakıt taşıyan tanker patlamıştı - Resim : 2

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ulusal basındaki haberlerde patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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