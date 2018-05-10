Kaynaklar, evinde bulunan diplomatın öldürülmüş gibi gözüktüğünü söyledi.
Reuters haber ajansının Sudan'daki kaynaklarına göre, Nijeryalı bir diplomat başkent Hartum'da ölü bulundu.
Evinde bulunan diplomatın öldürülmüş olabileceği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
u
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.