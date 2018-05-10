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Nijeryalı bir diplomatın Sudan'da ölü bulunduğu açıklandı

Reuters haber ajansının Sudan'daki kaynaklarına göre, Nijeryalı bir diplomat başkent Hartum'da ölü bulundu.

Nijeryalı bir diplomatın Sudan'da ölü bulunduğu açıklandı
Kaynaklar, evinde bulunan diplomatın öldürülmüş gibi gözüktüğünü söyledi.

Reuters haber ajansının Sudan'daki kaynaklarına göre, Nijeryalı bir diplomat başkent Hartum'da ölü bulundu.

Evinde bulunan diplomatın öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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