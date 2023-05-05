Nijerya'nın hızlı ulaşım aracı: Adaidaita

Adaidaitalarda karma taşımanın yasak olduğuna dikkati çeken Bukar, şu ifadeleri ekledi:

- İlk taşıdığımız yolcu erkek ise onun gideceği yere bırakana kadar yolda sadece erkek yolcu alırız, kadın ise yine aynı şekilde.

Bukar, araçların ekonomik olduğunu, mesafeye göre ücretlerin 30 naira (1,3 lira) ile 200 naira (8,5 lira) arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: aa.com.tr