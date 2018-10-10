ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley (Niki Heliy) beklenmedik bir kararla istifa etti. Haley Ortadoğu'ya askerş müdahale için girişimlerde bulunmasıyla dikkat çeken bir isimdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley beklenmedik bir kararla istifa etti. ABD Başkanı Donald Trump, istifayı kabul ettiğini açıkladı.



Trump, Haley'nin yerine göreve gelecek ismi önümüzdeki 2-3 hafta içinde açıklayacağını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise Nikki Haley’nin istifa kararını sürpriz olarak değerlendirdi.



Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, “Haley’yle çok sıkıntılı günlerde en iyi şekilde çalıştık” ifadesini kullandı. Dujarric,Haley’nin yerine atanacak kişiyle de birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.



İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Twitter hesabından Güvenlik Konseyi’nde Nikki Haley’le çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Pierce, ”Nikki Haley olağanüstü bir büyükelçi ve büyük bir meslektaş olmayı sürdürüyor. Haley, BM’de Kuzey Kore, Suriye ve Salisbury’de kullanılan kimyasal silahlar gibi birçok önemli konuya liderlik etti.” diye yazdı.



Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, ABD’li mevkidaşı Nikki Haley’in görevi bırakmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Haley, Suriye, Rusya ve İran'a karşı düşmanca tutumuyla biliniyor. Suriye'yi kimyasal silah kullanmakla suçlamış, Ayrıca Ortadoğu'ya müdahale için Bm toplantılarında girişimlerde bulunmuştu. Haley Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yaptırımların uygulanması konusunda aktif rol üstlenmişti. Halley ayrıca İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'a taşınmasını savunmuştu. Nikki Haley görevini bu yılın sonunda bırakacak.



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