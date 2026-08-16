Nil virüsü alarmı! Vakalar patladı, 39 belediyeye yayıldı

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), ölümcül potansiyele sahip virüsün yayılım hızının bu şekilde sürmesi halinde 2026 yılının son yılların en zorlu ve kritik dönemi olacağı uyarısında bulundu.

110 VAKANIN 81'İNDE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ BULGULARI GÖRÜLDÜ

EODY tarafından açıklanan resmi verilere göre, 12 Ağustos tarihine kadar ülke genelinde toplam 110 Batı Nil virüsü vakası kayıtlara geçti.

Hastalardan 81'inde merkezi sinir sistemi etkilenmesi (menenjit, ensefalit gibi ağır klinik tablolar) tespit edildi.

29 kişi enfeksiyonu hafif belirtilerle atlattı.

Vakaların Attika, Tesalya, Orta Makedonya ve Mora bölgelerindeki 39 farklı belediyede görüldüğü açıklandı.

İTALYA'NIN ARDINDAN AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre Yunanistan, İtalya’nın ardından Avrupa genelinde en çok Batı Nil virüsü vakası tespit edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.

150 YILIN EN SICAK KIŞI VİRÜSÜ TETİKLEDİ

EODY Epidemiyolojik Gözetim ve Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi Müdürlüğü yetkilisi Danai Pervanidu, özellikle başkent Atina'yı da içine alan Attika bölgesinde yoğun bir yayılım olduğunu belirtti. Virüsün genetik yapısında veya bulaşıcılığında bir değişiklik saptanmadığını vurgulayan Pervanidu; bölgede 2025-2026 kış mevsiminin son 150 yılın en sıcak ikinci kışı olmasının sivrisinek popülasyonunu ve yayılımı doğrudan artırdığına dikkat çekti.

VATANDAŞLARA KRİTİK KORUNMA UYARILARI

Sağlık yetkilileri, virüs taşıyan sivrisinek ısırıklarına karşı vatandaşlara şu tedbirleri hatırlattı:

Sivrisinek kovucu sprey ve losyonların düzenli kullanılması,

Yaşam alanlarında sineklik, tel ve cibinliklerin tercih edilmesi,

Özellikle akşam ve şafak saatlerinde açık renkli ve uzun kollu giysiler giyilmesi,

Bahçe, balkon ve saksı diplerinde sivrisineklerin üremesine yol açan durgun su birikintilerinin ivedilikle boşaltılması.