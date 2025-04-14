Nisan ve Mayıs'ta gökyüzünü kaçırmayın! İki etkileyici meteor yağmuru geliyor
Nisan ve mayıs aylarında gökyüzü adeta bir görsel şölene dönüşecek. Türkiye’den çıplak gözle izlenebilecek olan Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurları, geceyi aydınlatacak. Özellikle 21-22 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerine dikkat!
2025 yılı gökyüzü meraklıları için unutulmaz anlara sahne olacak. Nisan ve mayıs aylarında gerçekleşecek Lyrid ve Eta Aquarid meteor yağmurları, Türkiye’den de gözlemlenebilecek. Bu etkileyici doğa olayları, herhangi bir özel ekipmana ihtiyaç duymadan sadece çıplak gözle izlenebiliyor.
Lyrid meteor yağmuru, 17 Nisan’da başlayarak 26 Nisan’a kadar sürecek. Ekonomim'e göre, bu doğa olayının en yoğun görülebileceği tarihler ise 21-22 Nisan gecesi olarak açıklandı.
Saatte 10 ila 15 meteorun görülebileceği belirtilen Lyrid yağmuru, özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde, açık ve karanlık gökyüzü altında etkileyici görüntüler sunacak.
Gökyüzü şöleni Lyrid ile sınırlı değil. Eta Aquarid meteor yağmuru, 20 Nisan’da başlayacak ve 21 Mayıs’a kadar sürecek. Bu yağmurun en etkili gözlemlenebileceği tarihler ise 2-3 Mayıs gecesi olarak belirlendi. Türkiye’den özellikle sabaha karşı saatlerde ve güney ufkuna yakın alanlarda gözlemlenebilecek olan Eta Aquarid’de, saatte 10 ila 20 meteor görülebilir.
Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi ekipmanlara ihtiyaç yok. Yapmanız gereken tek şey: ışık kirliliğinden uzak, açık ve karanlık bir yerde gökyüzünü izlemek. Uzmanlar, sırt üstü uzanarak gökyüzünü geniş bir açıyla izlemenin en ideal yöntem olduğunu belirtiyor.
BU IŞIKLARIN KÖKENİ NEREDEN GELİYOR?
Lyrid meteor yağmuru, Güneş çevresindeki yörüngesini 422 yılda tamamlayan C/1861 G1 (Thatcher) kuyruklu yıldızının ardında bıraktığı toz parçacıklarından oluşuyor.
Eta Aquarid yağmuru ise, her 76 yılda bir görülen meşhur Halley Kuyruklu Yıldızı’nın kalıntılarından kaynaklanıyor.
Uluslararası Meteor Organizasyonu (IMO), 2025 yılına ait meteor yağmuru takvimini yayımladı. Türkiye'den en iyi gözlem saatlerini takip etmek isteyenler için “Time and Date” platformu güncel ve ayrıntılı bilgiler sunuyor.