Nisan ve Mayıs'ta gökyüzünü kaçırmayın! İki etkileyici meteor yağmuru geliyor

Gökyüzü şöleni Lyrid ile sınırlı değil. Eta Aquarid meteor yağmuru, 20 Nisan’da başlayacak ve 21 Mayıs’a kadar sürecek. Bu yağmurun en etkili gözlemlenebileceği tarihler ise 2-3 Mayıs gecesi olarak belirlendi. Türkiye’den özellikle sabaha karşı saatlerde ve güney ufkuna yakın alanlarda gözlemlenebilecek olan Eta Aquarid’de, saatte 10 ila 20 meteor görülebilir.