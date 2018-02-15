Nokia 425 personelini işten çıkaracak, dijital sağlık işini stratejik incelemeye aldı.

Telekomünikasyonda akıllı telefon öncesi döneme damgasını vuran Finlandiyalı Nokia, telefon pazarında liderliği Apple ve Samsung'a kaptıralı uzun zaman oldu. Şirket, 2016'da girdiği dijital sağlık işinde de zorlanıyor.



Nokia, dijital sağlık şirketi Withings için Finlandiya'da çalışan 425 personelini işten çıkarmayı planlıyor.



Hareket ölçer ve termometre üreten Fransız Withings'i 2016'da 170 milyon euroya satın alan Nokia, 2017'nin üçüncü çeyreğinde bu şirketten konsolide bilançosuna 141 milyon euro zarar yazmak zorunda kalmıştı.



Nokia, Withings'in zor pazar koşullarında büyüme fırsatları aradığını belirtirken dijital sağlık işlerinin stratejik incelemeye alındığını duyurdu. İnceleme sonrası alınacak karara dair herhangi bir olasılık hakkında bilgi verilmedi.



Şirket daha önce dijital haritalama şirketi HERE'i 2015'te 2,8 milyar euroya BMW, Daimler ve Volkswagen'in de yar aldığı ortaklar grubuna satmıştı.



Öte yandan Nokia, 425 personeli kapsayan işten çıkarma planının Alcatel-Lucent'i satın adıktan sonra açıklanan 1,2 milyar euroluk maliyet azaltma planının bir parçası olduğunu ifade etti.



Nokia'nın Finlandiya'da 6.300, tüm dünya geneline ise 102 bin 800 çalışanı bulunuyor. /Milliyet