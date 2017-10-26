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Norveç'te Rus helikopteri düştü! İşte ilk açıklama

Bir Rus helikopterinin, Norveç yakınlarında, Kuzey Buz Denizi'ne düştüğü açıklandı. Norveç Kurtarma Merkezi'nden Tres Hongset, Norveç Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla bir çarpışma; helikopterden acil bir mesaj gelmiyor" dedi

Norveç'te Rus helikopteri düştü! İşte ilk açıklama

Bir Rus helikopterinin, Norveç yakınlarında, Kuzey Buz Denizi'ne düştüğü açıklandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, içerisinde 8 kişi bulunan bir Rus helikopteri, Svalbard takımadaların bulunduğu Kuzey Buz Denizi'ne düştü.

Norveç Arama Kurtarma Merkezi Başkanı Torto Hongset, Norveç'in yüksek tirajlı gazetesi VG'ye yaptığı açıklamada, helikopterin yerel saatle 15.30'da düştüğünü belirtti. 

Helikopterin Mil Mi-8 orta menzil nakliye helikopteri olduğu, 8 kişinin uyruğunun henüz belirlenemediği ifade edildi. 

Kazanın yaşandığı yere, Polarsysseli isimli kurtarma gemisi ve bir fırkateyn ile bir kurtarma helikopterinin gönderildiği kaydedildi.

"ÇARPIŞMA..."

Hongset, Norveç Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla bir çarpışma; helikopterden acil bir mesaj gelmiyor" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #norveç #rus
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